Lavar o arroz antes de cozinhar: não faça mais isso e motivo é revelado

O arroz fornece ao organismo ferro, potássio, fósforo, magnésio e vitaminas B1, B2 , B3 e B6. Porém, quando o grão seco é lavado antes de ser cozido, parte dos nutrientes se perdem. Portanto, não é recomendado a lavagem desse alimento.

O arroz é um produto não perecível, não sendo um bom veículo de bactérias. Além disso, ao ser levado ao fogo em altas temperaturas, se tiver algum microorganismo prejudicial à saúde, ele será eliminado durante o cozimento.

Para conservar o arroz cru, guarde-o numa caixa hermeticamente fechada, em local seco e arejado.

Dicas para deixar o arroz soltinho

– Deixe o arroz tampado por cinco minutos após o cozimento;

– Fique atento à quantidade de gordura na hora de fazer o refogado: basta um fiozinho de óleo, suficiente para envolver todos os grãos;

– A proporção ideal é de duas xícaras de água para uma de arroz, porém fique atento: como a água evapora quando fervemos, é bom colocar um pouco a mais e medi-la de novo antes de colocá-la no arroz;

– Cozinhe o arroz com a tampa da panela aberta, em fogo médio a alto, até a água nivelar com os grãos. Desligue o fogo, tampe a panela e aguarde cinco minutos.

Se quiser ter um prato mais nutritivo, a sugestão é incluir brócolis comum (encontrado em maços, com flores e folhas). Lave-o e bata no liquidificador as folhas com duas xícaras e meia de água (para uma xícara de arroz e um maço de brócolis). Deixe ferver. Refogue dois dentes de alho picado, coloque o arroz e mexa em fogo baixo por um minuto. Acrescente as flores do brócolis e tempere com sal. Coloque a mistura batida sobre o arroz e cozinhe-o com a tampa entreaberta até que fique al dente. Desligue o fogo e tampe a panela.