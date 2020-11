ATENÇÃO: Aviso importante a comunidade de Alta Floresta Ro

Profissionais estão em regime de contingência desde a noite de sexta-feira (13) para garantir fornecimento nos 689 pontos de votação do estado

A Energisa informa que, desde a noite de sexta-feira (13), mantém 161 equipes de plantão em todas as regiões do estado para garantir o fornecimento de energia durante as Eleições Municipais 2020. Elas estão distribuídas de acordo com as informações do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) sobre os locais de votação. Há ainda equipes de Linha Viva, capazes de realizar reparos na rede sem interromper o fornecimento, distribuídas por todo o estado.

A empresa registrou apenas quatro ocorrências nos 689 pontos de votação no estado no período, das quais cinco já foram solucionadas. Apenas dois pontos de difícil acesso, em Porto Velho, na região do Baixo Madeira, e na área rural do município de Cacoal seguem sem energia neste momento (13h).

A distribuidora segue monitorando o fornecimento de energia e as condições climáticas do estado, em conjunto com o TRE-RO. A previsão é de chuva e vento forte em várias localidades até o fim da tarde, começando por Vilhena, no sul do estado, até a Região Norte.