A Funerária Bom Pastor comunica o falecimento de Valdemar Olmiro Quednan

Nota de falecimento é com pesar que a Funerária Alta Floresta comunica o falecimento do senhor Rafael Francisco da Silva morador da linha 130 km 38, pai do Preto, seu corpo está sendo velado na capela da funerária Alta Floresta e o seu sepultamento será hoje às 17:00 horas no cemitério local desde já a família enlutada agradece as orações e compreensão de todos.

Devido às restrições para evitar aglomerações em relação ao covid-19 o velório não está aberto ao público.

Fonte: Florestanoticias.com