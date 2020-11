Rolim de Moura- Trabalhador é rendido por dupla armada com faca e perde quase 2.000,00

O Governo de Rondônia, junto a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), por intermédio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBM-RO) realizou hoje (20) a solenidade de formatura de conclusão do Curso de Formação de Sargentos do ano de 2020 no 1º agrupamento do CBM-RO. O curso, que teve início em maio, formou 85 alunos lotados em 5 polos do Estado, com solenidade realizada simultaneamente.

O total inicial era de 87 formandos, 44 de Porto Velho, oito de Ariquemes, oito de Ji-Paraná, 19 de Cacoal e oito de Vilhena. Mas dois tiveram a matrícula desligada ou trancada. Realizado na modalidade presencial, com carga horária de 656 horas, o curso de formação foi subdivido em quatros módulos, todas com avaliações presenciais.

A entrada do pelotão de formandos, que deu início a cerimônia, foi comandado pela aspirante a oficial BM Ana Paula, que tomou seu lugar de destaque frente à tropa ao som do “Hino céus de Rondônia”. Os familiares foram convocados para realizarem a entrega das divisas aos formandos.

Com objetivo de formar os profissionais com conhecimentos necessários ao desempenho de suas funções, o curso buscou transmitir aos alunos desenvolvimento de senso, de raciocínio lógico, extensão intelectual, estímulo ao espirito de disciplina, sem abrir mão, do relacionamento interpessoal com uma mentalidade cordial e justa aos subordinados e respeito aos superiores hierárquicos. Além disso, foi desenvolvido aprendizagem sobre leis, normas e regulamentos vigentes da corporação, bem como dedicação e responsabilidade nas missões e no pronto atendimento à comunidade.

A formanda Marcia Sales Cardoso Santos obteve a primeira colocação e recebeu das mãos do governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha a Medalha de Honra ao Mérito Intelectual. A outorga utiliza o cômputo da pontuação para efeito de promoção. Ainda, foram prestados honras militares ao governador, coronel Marcos Rocha, ao toque da corneta que seguiu com ordem de sentindo, da qual foi entregue uma estatueta representando o trabalho do Corpo de Bombeiros Militar.

Durante o momento da intercessão religiosa, o capelão Valmir Tognon Muniz agradeceu o dia de hoje e deixa uma mensagem aos alunos que tomaram posse das insígnias, com destaque para aqueles que dividiram seu tempo de trabalho e estudo com a família, ainda mais nesse momento difícil que é a pandemia da Covid-19.

“Chegar até aqui é um marco, que devemos celebrar com gratidão, fortalecimento, graça, amor e vigor. Vejo os senhores muito mais que homens ou mulheres fardados, vocês são sacerdotes que cuidam de vidas, pessoas vocacionadas para o serviço que fazem com tamanha grandeza, amor e fidelidade”, pondera o capelão.

O orador da turma, sargento Denis, relembra momentos memoráveis quando eram soldados, como as corridas pelo centro vocacionando, entre risos, agradece pela oportunidade que pode usufruir com os colegas de trabalho. “Aqui não é apenas uma formatura militar, aqui tem status único de conquista. Pois nunca mais seremos os mesmos, após de ter feito o curso por tudo que vivemos no últimos meses”, esclarece.

Na ocasião, o governador, coronel Marcos Rocha, fez questão de parabeniza os formandos pelo recebimento da divisa de sargento, mencionando o lema do CBM ‘Vidas alheias, riquezas a salvar’, ele comenta “Vê a formatura, é de muita alegria para mim. Estudar e de ter concluído esse curso tão dignificante, ainda mais à distância, apesar de muitas pensarem ser fácil, não é. Isto é um sinal de fortaleza e apenas um início, um degrau a mais na carreira”, pontua.

Para o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Gilvander Gregório de Lima também demonstrou contentamento com a conquista dos atuais sargentos que conseguiram chegar nesse nível pelo brilhante trabalho, garra e determinação. “Meus parabéns a todos e as famílias, vocês fazem parte da família sangue vermelho. Juntos somos e vamos ser mais eficazes, obrigada por proporcionar esse dia especial”, comenta.

No uso da palavra, o secretário da Sesdec, coronel José Hélio Cysneiros Pachá, animado, cumprimenta a todos por ter alcançado mais um patamar de mérito e destaque a determinação da gestão atual para fomentar a segurança pública do Estado. “O nosso governador é muito determinado em valorizar as corporações do Estado e por isso estamos comemorando aqui. O governo de Rondônia, por intermédio da Sesdec, não vai brilhar sem o brilho dos senhores. Estamos juntos na batalha contra o crime e salvar vidas”, destaca.

Após o término da formatura, o secretário da Sesdec, o comandante geral do CMB e demais oficiais se direcionaram ao pátio junto aos formandos para realização do ato final, seguindo a tradição, em que o caminhão de combate a incêndio lançou um jato de água sobre os militares durante flexão com punho cerrado. Encantado pela iniciativa das autoridades, “a palavra convence, mas o exemplo arrasta” foi citada pelo superintendente Estadual de Comunicação (Secom), Lenilson Guedes, durante a oração final da cerimônia.

Estiveram presentes na cerimônia de formatura o chefe do Estado maior do Comando Geral da Polícia Militar de Rondônia, coronel Vanderlei da Costa, o ex-comandante do CBM, coronel Farias, entre outras autoridades e demais oficiais, praças e convidados.Fonte