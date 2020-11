Vem aí o black farma da Hiper Popular fiquem ligados aguardem…

A Brisanet, por meio da Agility Telecom, quer espalhar a tecnologia de fibra óptica por todo Nordeste. O projeto, que opera no modelo de franquias, promete colocar os pequenos provedores no mapa das grandes teles

A Brisanet Internet está empenhada em se tornar uma gigante das telecomunicações no Nordeste! Por meio de uma parceria com a Agility Telecom, a operadora quer espalhar a sua rede de fibra óptica por todas as cidades dos estados da região. O modelo de negócio é bem simples e prático: sempre que um fornecedor local fechar um contrato de franquia com a Agility, ele receberá toda a infraestrutura da Brisanet para fortalecer suas operações na cidade de atuação.

Outro fator importante no projeto de expansão da Brisanet pelo Nordeste é a geração de empregos em cada cidade onde há atuação da Agility. Atualmente, já são mais de 150 franquias e um número acima de 400 entre as cidades cobertas. Já as oportunidades de trabalho geradas estão acima de três mil. As franquias possuem quatro serviços, a internet banda larga, TV por assinatura, telefonia móvel e VOD (vídeo sob demanda) e todos eles estão disponíveis para serem oferecidos na atividade comercial do franqueado.

De acordo com o comercial da Brisanet, se um pequeno provedor se interessar e não estiver com a infraestrutura de fibra, o objetivo da Agility é habilitá-lo para fornecer conectividade pela tecnologia, com ultra velocidade. E, diferente do que tende acontecer com provedores e operadoras regionais, a Brisanet está empenhada em manter seus serviços e crescer em toda a região e não ser comprada por nenhuma das grandes operadoras.

Recentemente, a Brisanet anunciou que planeja participar do leilão do 5G, que já começou a ser operado em 8 cidades no Brasil pelas grandes empresas de telecom. Caso se concretize, a futura participação da Brisanet no leilão deverá garantir que os franqueados também possam ofertar a tecnologia para seus clientes, tornando a internet ainda mais rápida.

Fonte: melhorescolha.com