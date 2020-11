Moto é ‘engolida’ por buraco durante temporal em Cacoal, RO

A chuva começou por volta das 17h30 e foi até 19h. Sendo, neste intervalo, 40 minutos de tempestade mais intensa. Segundo Pedro Buralli, coordenador da Defesa Civil de Cacoal, pelo menos 20 famílias tiveram as casas invadidas pela água da chuva.

Nesta quarta-feira (18) secretarias da prefeitura dão apoio para essas famílias, com a retirada dos móveis de dentro das residências. Em alguns casos, onde as casas também ficaram danificadas, os móveis foram levados para a Secretaria de Assistência Social, e ficarão lá até que as famílias tenham condições de retirar.

A previsão do tempo para Cacoal nesta quarta-feira (18), é de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas, segundo o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam).

A temperatura prevista é de mínima de 23ºC e máxima de 28ºC, conforme Censipam.

Como se proteger numa tempestade?

Durante temporais a preocupação deve ser redobrada quanto à queda de árvores, de galhos encostando na rede e de rompimentos de cabos. Sempre que houver um cabo rompido, a recomendação é evitar se aproximar, para evitar eletrocussão.

Estar dentro de um carro já é uma proteção, em função dos pneus de borracha, portanto é mais seguro ficar dentro do automóvel.

Outra recomendação é não usar celular ligado na tomada pelo risco de choque e que os eletrodomésticos sejam desligados da tomada pelo risco de queimar os aparelhos.