Apostador de Alta Floresta D’Oeste ganha mais de R$ 1 milhão com aposta simples na Lotofácil

Redação: Leandro Pereira

Um apostador de Alta Floresta D’Oeste, na zona da mata, em Rondônia, ganhou um prêmio de R$ 1.014.946,55 (um milhão, quatorze mil e novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) após acertar sozinho, com uma aposta simples, as 15 dezenas da Lotofácil, do concurso 2083.

Os números vitoriosos foram 04-05-07-09-10-11-12-14-16-19-20-21-22-23-24. O sorteio que fez um milionário na cidade, foi realizado pela Caixa Econômica Federal, na noite desta segunda-feira, dia 16 de novembro. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Além do ganhador de Alta Floresta D’Oeste, a loteria fez outros dois ganhadores. Todos com aposta simples. Um na cidade de Curitiba, no Estado do Paraná, e outro na cidade de Blumenau, em Santa Catarina.

Fora a premiação principal, a Lotofácil teve 453 apostas que tiveram 14 acertos – categoria cuja premiação é variável. Neste sorteio, cada um levou R$ 1.238,45.

Com uma arrecadação total de R$ 25.310.282,50, a Caixa ainda premiou 15.204 apostas com 13 acertos, 176.720 com 12 acertos e 901.831 com 11 acertos.

Fonte: Florestanoticias.com