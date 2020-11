Alta Floresta: Em novo Boletim, SEMSAU confirma mais 05 casos de COVID-19 nesta terça-feira (17)

O Boletim Epidemiológico desta terça-feira (17), divulgado pela SEMSAU (Secretaria Municipal de Saúde), confirmou mais 05 casos de COVID-19 em Alta Floresta D’Oeste.

Confira os números:

Casos notificados: 3152

Casos confirmados: 928

Casos curados: 909

Casos em tratamento: 06

Casos suspeitos: 25

Casos descartados: 2199

Suspeitos internados: 00

Confirmados internados: 03

Tratamento hospitalar: 01

Em UTI: 02

13 óbitos

O município de Alta Floresta D’Oeste contabilizou mais 02 óbitos por COVID-19, pois eram pacientes que deram entrada em outros municípios, mas que entraram nas estatísticas, porque eram moradores de Alta Floresta.

Sendo eles do Sexo Masculino, 75 anos, morador do Bairro Princesa Izabel, que foi a óbito dia 16/11 no HRC, testando positivo dia 10/11.

Já a outra paciente do Sexo Feminino, de 83 anos, era moradora do Bairro Santa Felicidade, e foi a óbito dia 11/11 no HRC.

A Secretaria Municipal de Saúde não tem informações sobre a internação, pois os mesmos não foram notificados por Alta Floresta D’Oeste.

As informações dos óbitos foram passadas pela Secretaria Estadual de Saúde.

Fonte: Decom