Vereador Celso agradece aos 361 votos recebidos nas eleições 2020

Quero aqui agradecer aos 361 votos que tirei. Nao consegui me reeleger , mas estou feliz com as 361 pessoas que reconheceram meu trabalho . Fiz uma campanha honesta e limpa.

Fiscalizei e denunciei inregularidades no municipio.Além disso, trouxe mais de 2 milhões em recursos para atender a populacão, principalmente na area da saúde que é carente de atençao .

Deixo meu mandato de conciência tranquila de dever cumprido. Quero que Deus ilumine os novos vereadores eleitos para que façam um bom trabalho.

OBRIGADO A TODOS QUE DEPOSITAM A CONFIANÇA EM MIM.

Vereador: Celso Vieira