Vereador Alex da p42 agradece a todos os eleitores que votaram

Gio Damo, do Podemos, foi eleito neste domingo (15), prefeito de Alta Floresta D’oeste (RO), para os próximos quatro anos. Ao fim da apuração, Gio Damo teve 57,44% dos votos, foram 7.536 votos no total.

“Foi uma campanha que no início muitos não acreditavam na proposta justamente pelo jeito simples de fazer política, com transparência, humildade, dinamismo, mas com independência, sem amarras e sem grupão. A população entendeu a nossa forma de fazer política que trouxe esperança de dias melhores”, descreve o prefeito Gio Damo.

O candidato derrotou Vantuil do Posto e Álvaro Bueno, que ficaram em segundo lugar com 34,50% (4.526 votos). A eleição em Alta Floresta D’Oeste teve 28,05% de abstenção, 2,06% votos brancos e 4,32% votos nulos.

Giovan Damo tem 39 anos, é produtor rural, engenheiro agrônomo, gestor público e pioneiro de Alta Floresta D’Oeste. Cresceu no município, onde construiu sonhos e constituiu sua família. Sonhos estes que o guiaram em sua preparação profissional e como gestor público, atuando desde muito jovem com o povo e no desenvolvimento de sua cidade. Gio é casado com Phatricia Ellen e pai da pequena Mariana. É formado em Engenharia Agronômica e pós-graduado em Gestão Pública.

“O prefeito nada mais é que o servidor número um do povo. Eu gosto de ir onde o povo está, entender o problema e buscar soluções. Me empenho sempre em montar uma equipe comprometida para desenvolver o trabalho, com foco nas pessoas. É assim que quero encarar esta nova missão: trabalhar com o povo e para o povo” afirma Gio Damo.

O vice-prefeito Robson Ugolini, do Podemos, é natural de Alta Floresta D’Oeste, tem 32 anos, é casado com Rosiane Moreira e tem graduação em Educação Física. Seu objetivo é trabalhar junto com a população. “Queremos uma gestão participativa, onde todos tenham voz. Sem amarras, com independência para transformarmos Alta Floresta D’Oeste em um lugar melhor para se viver,” destaca Robson.

Além disso, Robson disse que “Quero seguir em frente com esse novo projeto político, em prol da minha cidade e de todos. É uma jornada desafiadora, mas, juntos, podemos mais!” reforça Robson.

Os princípios que nortearam a campanha de Gio Damo e Robson Ugolini foram a honestidade, disposição, determinação, coragem e ética. Com o objetivo de implementar ações para o desenvolvimento do município com adoção de tecnologias e modelos que tornem realidade os potenciais de Alta Floresta D’Oeste, gerando mais empregos e renda para a população e ao mesmo tempo incentivando os jovens. “Precisamos valorizar e reconhecer os potenciais do nosso município. Somar forças com todos os que querem um futuro promissor e trabalharmos juntos, sem distinção”, ressalta o prefeito Gio Damo.

Redação: Dhiony

Fonte: Florestanoticias.com