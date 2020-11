Gio Damo, do PODE, é eleito prefeito de Alta Floresta D’oeste Ro

Perfil do candidato a prefeito de Alta Floresta D’Oeste Gio Damo.

Giovan Damo tem 39 anos, é produtor rural, engenheiro agrônomo, gestor público e pioneiro de Alta Floresta D’Oeste. Cresceu no município, onde construiu sonhos e constituiu sua família.

Sonhos estes que o guiaram em sua preparação profissional e como gestor público, atuando desde muito jovem com o povo e no desenvolvimento de sua cidade. Gio é casado com Phatricia Ellen e pai da pequena Mariana. É formado em Engenharia Agronômica e pós-graduado em Gestão Pública.

O jovem candidato a vice-prefeito que já traz na bagagem um legado na vida pública.

Robson Ugolini é natural de Alta Floresta D’Oeste, tem 32 anos, é casado com Rosiane Moreira e tem graduação em Educação Física. Seu objetivo é trabalhar junto com a população. “Queremos uma gestão participativa, onde todos têm voz.

Sem amarras, com independência para transformarmos Alta Floresta D’Oeste em um lugar melhor para se viver,” destaca Robson.

Para ele, um dos maiores desafios enfrentados é o de encarar de frente a gestão pública e seus desafios.

“Quero seguir em frente com esse novo projeto político, em prol da minha cidade e de todos. É uma jornada desafiadora, mas, juntos, podemos mais!” reforça Robson.