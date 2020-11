Fibra óptica representa 43% dos acessos à internet no Brasil

Aumento do número de produções originais acabou elevando o valor das assinaturas

Até o final de 2020, a Netflix deve investir US$ 17,3 bilhões em séries e filmes originais. Em 2019, foram lançadas 371 produções originais, entre séries e filmes, com um investimento de US$ 15,3 bilhões. O investimento da Netflix para 2020 é muito maior do que outras potências do setor. A Disney pretende gastar US$ 1 bilhão em programação original, enquanto a Comcast/NBCUniversal e a Warner Bros devem investir US$ 2 bilhões, cada uma.

A gigante Netflix não é apenas a plataforma de streaming com mais usuários ao redor do mundo, é também a que mais investe em conteúdo original. Recentemente, o grande diferencial da empresa está em suas produções originais, que se tornaram muito famosas e que fazem sucesso entre os telespectadores. Os gastos em programação original têm um objetivo claro: fidelizar os clientes. Quem é assinante da Netflix sabe que a estreia de conteúdos originais é praticamente semanal, com filmes e séries inéditas estreando o tempo todo.

Esse investimento maior em produções originais, aliado à boa recepção do público a esses shows, acabou aumentando o valor das assinaturas nos Estados Unidos. O aumento também aconteceu no Brasil: em junho a plataforma de streaming anunciou que dois de seus três pacotes teriam reajuste nos preços. Apenas o plano básico, sem transmissão em HD nem telas múltiplas, permaneceu na casa dos R$ 19,90, enquanto que a versão padrão subiu para R$ 27,90 e a opção Premium, que habilita o conteúdo em 4K, agora custa R$ 37,90.

Boa conexão à internet

Desde o início da pandemia, no começo deste ano, os acessos a planos de internet com velocidades mais altas aumentaram muito. De acordo com dados da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), a assinatura de planos de internet banda larga com tecnologia fibra óptica também cresceu, em comparação com o mesmo período de 2019. O aumento de procura por planos de internet fibra, como a Oi Internet, a NET Internet e a TIM Live, pode ter sido potencializado por conta do isolamento social, que acabou forçando muitas pessoas a ficar um tempo maior que o normal dentro de casa e fez com que o uso da internet também aumentasse consideravelmente. Muita gente acaba escolhendo a fibra óptica na hora de assinar um novo plano de internet, isto por que ela é considerada como uma das melhores opções para assistir streamings, como a Netflix, com alta qualidade de som e imagem.

Fonte: melhorescolha.com