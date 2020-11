Você sabe qual o orçamento federal para 2021? Ninguém sabe

Oportunidades de investimentos são apresentadas ao embaixador de Israel, como a carne bovina resfriada produzida no Estado.

Em sua primeira visita a Rondônia, o embaixador de Israel, Yossi Sheley está conhecendo de perto as potencialidades do Estado com intuito de estreitar relações comerciais, em especial, focar na importação da carne bovina resfriada produzida na região. Com isso, o Estado tem uma grande oportunidade de ampliar sua produção e impulsionar ainda mais a economia.

Durante coletiva de imprensa, na tarde desta segunda-feira (26), o embaixador manifestou seu interesse nas potencialidades oriundas de Rondônia e em fortalecer a relação comercial. “Viemos ver de perto a produção desse Estado, que tem um grande potencial de exportação de carne bovina. O meu objetivo aqui é fazer negócio. E onde tem boa qualidade e preço bom, nós vamos”, declarou Yossi Sheley, que também destacou a importância da visita pela primeira vez, de um embaixador de Israel no Estado. Para ele, um marco histórico.

Ainda durante a coletiva, o governador do Estado de Rondônia, coronel Marcos Rocha salientou que o Estado já exporta carne bovina para Israel, além de outros produtos, e anseia ampliar os negócios com a exportação do pescado produzido na região, em especial, o Tambaqui. Além disso, o governador enfatiza o interesse do Estado em gerar um comércio bilateral com Israel. “Também temos o interesse nos produtos de Israel, um deles é o uso da tecnologia. Pois sabemos que Israel é um grande desenvolvedor de tecnologias e nós podemos, sim, de forma correta, respeitando o Meio Ambiente, usar essa tecnologia para facilitar o comércio dos produtos que temos”, enfatizou.

Após a coletiva, o embaixador de Israel, juntamente com sua comitiva, participou da reunião com o governador Marcos Rocha e parte de seu secretariado, em que foram apresentadas as potencialidades econômicas de Rondônia.

POTENCIAL ECONÔMICO DO ESTADO

O embaixador teve a oportunidade de conhecer dados que comprovam a saúde financeira do Estado, bem como o seu desenvolvimento. Esses dados foram apresentados pelo superintendente Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura (Sedi), Sérgio Gonçalves, que destaca Rondônia ter um excelente índice de poupança corrente, liquidez e não endividamento. “Rondônia é ‘Capag (Capacidade de Pagamento) AAA’ e isso indica a solidez fiscal histórica e também confiança nas finanças do Estado. E, Rondônia está em primeiro lugar em transparência do mundo”, salientou.

Rondônia é o Estado que mais cresce no país, com taxas superiores à média nacional. Em 2020, poderá passar a marca dos R$ 50 bilhões em Produto Interno Bruto (PIB). Sua base econômica tem se destacado cada vez mais. Na região Norte, o Estado é o primeiro exportador de carne bovina, o segundo maior produtor de soja, o terceiro maior produtor de arroz e, também, o primeiro produtor de leite. Além disso, Rondônia é o segundo maior produtor de peixe nativo do Brasil.

Além disso, também foram citadas diversas oportunidades de investimentos no Estado, da Agricultura a parcerias público – privadas. Na ocasião, o governador Marcos Rocha destacou os resultados positivos dos trabalhos desenvolvidos por cada secretário e reforçou a importância da união de todos os rondonienses em prol do desenvolvimento de Rondônia. “Assim como vemos em Israel, é muito importante nós gerarmos uma cultura diferente de crescimento, juntamente com a população. E temos buscado esse diferencial. Muita gente querendo continuar o processo de mudança que instalamos”, declarou.

Após a apresentação, o embaixador de Israel, junto ao Marcos Rocha se reuniu com lideranças religiosas. A visita do embaixador ao Estado segue até quarta-feira (28). A programação para os próximos dias inclui visitas aos municípios de Ariquemes e Jaru.

Fonte: Rondoniarural