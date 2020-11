Crise? Brasil deve bater recorde na safra 2020/2021

O Genesis Group, empresa referência em testes, análises, certificações e rastreabilidade para a cadeia do agroalimento, está com inscrições abertas para classificadores de grãos em diversas regiões do país. Para se candidatar às vagas, não é necessário ter experiência. Os requisitos são preferencialmente ter segundo grau completo, disponibilidade para viagens, ter acima de 18 anos e conhecimentos básicos do uso de smartphones e aplicativos. “Hoje é tudo digital. Implantamos a tecnologia em nossos processos, com sistemas online e informações para os clientes em tempo real. Por isso, a importância do classificador estar conectado”, ressalta Andrea Helena Silva, Diretora de Recursos Humanos do GenesisGroup.

O Genesis Group é responsável pela avaliação de mais de 70 milhões de toneladas de grãos por safra. Os profissionais selecionados atuarão com a classificação de grãos realizada por meio de análises, inspeção e testes, certificando-se da qualidade dos grãos destinados ao consumo, contribuindo, portanto, para a segurança do agroalimento. Posteriormente, esses profissionais poderão atuar em diversos estabelecimentos, como propriedades rurais, cooperativas, unidades armazenadoras, portos e transbordos, entre outros. “Ao ser classificado para a vaga, o candidato trabalhará diretamente com a retirada de amostras para análises do grãos, emissão de laudos e realização de testes de qualidade”, explica Andrea.

Visando o crescimento do agronegócio no Brasil, a demanda para essa profissão é crescente e essencial, já que os produtos devem estar de acordo com parâmetros das Instruções Normativas estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Com 268,7 milhões de toneladas, a produção de grãos 2020/2021 deve ser 4,2% maior que o da anterior. Portanto, a expectativa da empresa é contratar 730 classificadores de grãos para atuar em diversos estados do Brasil, como Mato Grosso, Paraná, Goiás, Tocantins, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul.

Por ser uma companhia que busca os melhores resultados por meio de uma cultura de confiança, alto desempenho e inovação, o GenesisGroup ganhou em 2020 o selo Great Place to Work. “Por isso, apesar do conhecimento e experiência prática não ser necessárias, esperamos dos candidatos proatividade, ética, seriedade e comprometimento, pois o GenesisGroup, por meio da sua metodologia de ensino, faz questão de agregar e motivar esses profissionais a crescer nessa profissão”, conclui a diretora de RH.

Os interessados em participar do processo seletivo para classificador de grãos devem acessar o site: http://www.genesispar.com.br/pages/trabalhe_conosco.php

Fonte: Flavia Pasini