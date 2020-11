Alta Floresta – Polícia Militar prende suspeitos do homicídio ocorrido na noite anterior.

Policia Militar prende autores do crime de homicídio, com requintes de crueldade que aconteceu na madruga desta ultima quarta-feira (11), na linha 45.

A Polícia Militar (PM) prendeu, na noite desta quinta-feira (11), Landulfo Ferreira da Silva 19 anos, e os menores, B. H. P. B. de 17 anos, e M. D. S. V. também de 17 anos, suspeitos de terem participado do homicídio de Leandro Estrelhow de 36 anos, que foi encontrado morto em uma residência localizada na Linha 45, Km 05, zona rural de Alta Floresta D´Oeste, na manhã de quarta-feira (11).

O crime de homicídio com requintes de crueldade, aconteceu na madruga de quarta-feira (11), na linha 45 Km 05, zona rural de Alta Floresta D´Oeste

Após uma rápida ação da Policia Militar, foi possível localizar os envolvidos, em uma residência localizada no bairro redondo.

Segundo PM, após localizar os suspeitos, foi encontrado na residência, a motocicleta que pertencia a vitima assassinada, um aparelho televisor da marca AOC de 43 polegadas que fora roubado da vítima, e um aparelho celular Samsung, também roubado da vítima, dos quais, o Celular estava de posse de um dos menores.

Segundo os autores do crime, um deles teria marcado um encontro com a vitima, via WatsApp, onde a vitima Leandro, os teria buscado de motocicleta, e levado até sua residência, localizada na linha 45, no entanto, apenas dois foram até a residência da vitima, e o terceiro envolvido apenas teria marcado o encontro, mas no momento desistiu de ir, e “ajeitou” para que os outros dois fossem no lugar dele.

Segundo eles, após um desentendimento, já na casa de Leandro (vitima), Landulfo Ferreira da Silva (autor), e o menor infrator B. H. P. B. pegou uma faca que estava enfiada na parede e deu um golpe no pescoço da vítima, que nesse momento começou uma luta corporal entre os envolvidos, onde o agente (Landulfo), e o menor infrator B. H. P. B. usaram ainda um rastelo e um pedaço de madeira para bater na cabeça da Leandro (vitima).

Diante das agressões Leandro não resistiu e veio a óbito no local, neste momento o agente (Landulfo)e o menor infrator B. H. P. B. pegaram o aparelho televisor, o aparelho celular e a motocicleta da vítima e fugiram do local.

Através de investigações, PM teve acesso ao endereço dos envolvidos, onde encontraram todos os objetos roubados de Leandro, escondidos dentro da casa. Onde eles confessaram ter matado Leandro.

Todos foram conduzidos para Delegacia de Policia Civil, juntamente com os objetos roubados.

