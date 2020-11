Servidores da saúde decidem entrar em greve a partir de segunda-feira

Os trabalhadores estaduais da saúde decidiram paralisar as atividades na próxima segunda-feira (16), segundo informou a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde no Estado de Rondônia (Sindsaúde), Célia Campos. A categoria luta pelo Plano de Carreira há mais de 20 anos.

De acordo com a presidente, os representantes do sindicato se reuniram com o governo na última segunda-feira (9), mas não houve avanço nas negociações. “Eles contrataram uma empresa para fazer um estudo sobre o Plano de Carreira, mas a previsão de entrega dessa análise ficou para 11 de janeiro do ano que vem e a aprovação a gente não sabe quando vai acontecer. Por isso, nós não podemos mais confiar no governo porque ele descumpriu nosso acordo três vezes e vamos paralisar as atividades”, disse Célia Campos.

O Plano de Carreira, que contempla todos os profissionais de saúde de Rondônia, é importante para a valorização da categoria. “Hoje nós não temos carreira, um profissional entra em uma faixa e vai continuar nela até se aposentar. Com o plano, a cada reciclagem ou graduação, o profissional é valorizado. Hoje isso não acontece e por isso estamos lutando pela nossa valorização”, ressaltou a presidente.

A presidente disse ainda, que o servidor da saúde ganha o pior salário do executivo. “Hoje nossos colegas estão se aposentando com um salário mínimo. Isso é uma vergonha porque nos damos nosso melhor e vamos lutar por essa melhoria”, finalizou Célia Campos.

Fonte: Rondoniagora