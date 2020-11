Pedido de renovação de licença de operação de Antônio Marcos de Almeida

O Senhor ANTÔNIO MARCOS DE ALMEIDA, portador do CPF- 559.815.002-63, com lote 17, gleba 07, setor tropical, perímetro urbano, Município de Pimenta Bueno – Ro, cep 76.970-000 torna público que requereu ao CEMA/SEMAGRI em 11/11/2020, o pedido de renovação de licença de operação número 001, para atividade de piscicultura em lamina de agua de 4.0 hectares, processo nº 3044/2015, no endereço acima descrito, com local de atividade com Coord. Geog. S=11º 30’ 19,89’ O= 61º 21’ 08,71’’.

ALTA FLORESTA D’OESTE /RO, 11 de NOVEMBRO de 2020.

ANTÔNIO MARCOS DE ALMEIDA

PROPRIETÁRIO