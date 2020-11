Mulher é assassinada em residência no município de Alto Alegre dos Parecis Ro

Uma mulher foi assassinada pelo ex-companheiro com varias facadas no peito e no ombro, o fato ocorreu na madrugada desta quarta feira 11, no município de Alto Alegre dos parecis.

Segundo informações, a mulher estava em sua residência quando seu ex-companheiro chegou, ambos começaram uma discussão calorosa momento que o suspeito, em posse de uma faca, desferiu vários golpes na vítima que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Uma equipe da PM foi acionada, a polícia civil e a perícia técnica, foram ao local pra realizar os procedimentos de praxe. O suspeito envadiu-se do local e ate o momento não temos informação de sua localização.

Fonte. Rondonianews