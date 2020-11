Solicitação de outorga do direito de uso de recursos hídricos de Janete Matozo Pereira

A SRa JANETE MATOZO PEREIRA., com sede à LINHA P-36, KM 01 ALTO ALEGRE DOS PARECIS -RO, Estado de Rondônia devidamente cadastrado no CPF nº, 716.458.292-00 torna público que requereu junto a COREH/SEDAM, em 03 DE NOVEMBRO DE 2020, a solicitação de OUTORGA DO DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAL, cujo ponto de captação está localizado na Coordenada Geográfica S= 12º 07’ 34,6’’ W= 61º 52’ 26,8’’, cuja água será utilizada na atividade IRRIGAÇÃO DE LAVOURAS DE CAFÉ CLONE.

ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO, 03 DE NOVEMBRO DE 2020.

JANETE MATOZO PEREIRA

PROPRIETARIA