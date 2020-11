Solicitação para licenças prévia instalação e operação de Ernane Emilio de Almeida

A(O) ERNANE EMIDIO DE ALMEIDA, com sede à LINHA 70, KM 25, Lote Rural 35, GLEBA 01, ALTA FLORESTA D’OESTE, Estado de Rondônia devidamente cadastrado no CPF/MF nº 236.329.416-53, torna público que requereu junto a COLMAM/SEDAM, em 09 DE NOVEMBRO DE 2020, a solicitação das licenças para REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE ARMAZÉM / SECAGEM DE GRÃOS / SILOS – COM FINS COMERCIAIS.

ALTA FLORESTA D’OESTE /RO, 09 de NOVEMBRO de 2020.

ERNANE EMIDIO DE ALMEIDA

PROPRIETÁRIO