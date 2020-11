Carreta pega fogo após grave acidente sob ponte na BR-364 – Veículo ficou totalmente destruído

Eram por volta das 08h38m deste domingo, ‎08/11,‎ quando a Central do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia (CBMRO) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), receberam o chamado para se deslocarem próximo ao Km-523 da BR-364 em Ariquemes/RO, pois no local teria ocorrido um acidente de trânsito e teriam um veículos em chamas.

Com brevidade a equipe do SAMU composta pelos socorristas: Médico Dr.° Brasil, Enfermeiro Rodrigo e Condutor Ailton, e a equipe do CBMRO composta pelos combatentes: SG Veiga, Sgt. Elton, Al. Sgt. Lailson e CB Ivair, e a Patrulha da PRF foram até o local, onde ali chegando, visualizaram uma carreta que já estava em grande parte consumida pelo fogo. Rapidamente os combatentes realizaram o resfriamento em todos os ângulos do veículo e os socorristas iniciaram o atendimento pré-hospitalar à vítima, que já estava fora do veículo e não necessitou ser conduzida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Depois do combate, foi realizada a limpeza da pista no qual foi usado um trator para retirar da via a carcaça do veículo, que ficou totalmente destruído. Ao conceder entrevista à equipe de reportagens do Site Ariquemes190 e Canal 35.1 Digital, o socorrista Rodrigo do SAMU relatou que a vítima da segunda carreta, estava consciente, verbalizando, a qual apresentava escoriações pelo corpo e lesão leve na região do tórax causada pelo cinto de segurança em decorrência do impacto.

Populares informaram à equipe de reportagens, que o acidente aconteceu, quando uma carreta trafegava próxima a ponte do Rio Branco da BR-364, momento em que grupo de ciclistas invadiram a pista, no qual para não atropelar um dos ciclistas, o condutor realizou a frenagem a tempo, onde vinha logo atrás a outra carreta, que acabou colidindo na traseira do primeiro veículo.

Após a colisão, a segunda carreta pegou fogo, a qual transportava madeira, o que dificultou o trabalho dos Bombeiros. A outra carreta ficou apenas com avarias. Devido o acidente o trânsito da BR-364 ficou paralisado por horas, ficou até remoção dos escombros da pista.

Fonte: Ariquemes190