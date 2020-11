Alta Floresta – Após briga, mulher esfaqueia marido com dois golpes de faca, para se defender de agressões

A jovem relatou para a polícia que por volta das 22 horas, ela estava com muita raiva e revolta e foi até a cozinha, pegou uma faca peixeira e foi até o quarto, onde ele estava deitado e decepou o órgão genital do acusado

Uma jovem de 24 anos decepou o pênis do esposo, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Espirito Santo (ES). Segundo informações, a mulher ficou furiosa quando ficou sabendo que o seu esposo tinha violentado sexualmente de sua filha. O acusado, que não teve o seu nome revelado, tem 26 anos.

Conforme relatos da polícia, o estupro aconteceu quando a menina estava com a sua avó, que é deficiente visual. Ainda, de acordo com a polícia, o suspeito aproveitou da deficiência da avó da criança para abusar sexualmente da enteada. No entanto, ao sentir muita dor, a criança teria começado a gritar, e o acusado ameaçado a mesma caso ela contasse o que tinha acontecido para a sua mãe. Com medo de ser espancada pelo padrasto, a garotinha relatou para a sua avó que o seu padrasto tinha abusado dela.

A mãe da vítima teria ouvido uma parte da conversa, e assim ficou sabendo que o seu esposo, com que convivia há cerca de 4 anos, teria abusado de sua filha. Ela então ligou para a Polícia Militar e foi aconselhada a procurar o Conselho Tutelar da cidade, que marcou uma reunião na quinta-feira (29). A criança de 6 anos é de um outro relacionamento da mulher. Já com o acusado, ela tem outra filha de 2 anos.

A jovem relatou para a polícia que por volta das 22 horas, ela estava com muita raiva e revolta e foi até a cozinha, pegou uma faca peixeira e foi até o quarto, onde ele estava deitado e decepou o órgão genital do acusado. Após o ocorrido, ela fugiu da casa levando a sua filha e sua mãe. Após alguns minutos ela ligou para a polícia relatando o que tinha acontecido.

O suspeito foi socorrido e levado para uma unidade médica. Já no hospital, o recebeu os atendimentos necessários. A menina passou por exames médicos e, caso seja confirmado que houve penetração na criança, o suspeito responderá o processo pelo crime de estupro de vulnerável, mas como não houve flagrante, o mesmo vai responder o caso em liberdade. A mãe da menina foi presa em flagrante pela polícia, e a mesma poderá pegar até cinco anos de cadeia.