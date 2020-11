Uma análise feita pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), mostra que os números de novos casos do novo coronavírus estão aumentando em Rondônia, e especificamente na capital Porto Velho.

De acordo com os dados na primeira semana de outubro (4 a 10), foram registrados 351 novos casos, e na última semana do mesmo mês (25 a 31), foram registrados 729 novos casos da Covid-19. Isso significa um aumento de 107%.

“É um aumento expressivo principalmente em Porto Velho, no interior não tivemos esse aumento tão volumoso, é a Capital que está sobrecarregando os dados com esse aumento, por isso não podemos relaxar, todos nós devemos continuar usando máscaras, continuar evitando aglomerações, continuar higienizando as mãos com água e sabão, continuar passando álcool em gel, temos que ter todos os cuidados porque a pandemia não acabou”, disse o secretário de saúde, Fernando Máximo.

O alerta à população foi feito nesta sexta-feira (6), durante coletiva de imprensa. Ainda de acordo com o titular da pasta, algumas pessoas não conseguiram entender que o Estado, o País e o mundo continuam passando pela pandemia. “A gente anda pelas ruas vimos pessoas sem máscaras e sem nenhum cuidado, que são orientados pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, e isso não pode acontecer, devemos tomar cuidados, porque pode ser um fator preponderante no aumento de nos números de casos, com isso aumentam as internações e infelizmente os números de óbitos”, alertou Fernando Máximo.

“Nós não queremos essa segunda onda (contaminação) e por isso estamos passando para alertar que o número de casos está acontecendo. Cada um de nós devemos fazer nossa parte”, finalizou.