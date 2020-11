Urgente: Jovem de 20 anos morre em acidente fatal no distrito de Izidolândia em Alta Floresta

Jovem de apenas 20 anos de idade identificado como Lucas Silva Santos, morre em acidente no distrito de Izidolândia em Alta Floresta D´Oeste Ro.

De acordo com as informações de populares o jovem se chocou frontalmente com uma caminhonete parada, foi socorrido até o Hospital Municipal, mas infelizmente chegou sem vida, mais informações a qualquer momento em nossa redação.

Fonte: Florestanoticias.com