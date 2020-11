Caminhoneiro de Novo Horizonte do Oeste morre ao cair em ribanceira na Serra da Deciolândia, no Mato Grosso

Durante a manhã desta quinta-feira (5), um caminhoneiro morreu após ter perdido o controle na MT-480 e caído em uma ribanceira na Serra da Deciolândia. Ele conduzia o veículo de grande porte sozinho, teve o corpo arremessado para fora da cabine e morreu no local. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Tangará da Serra passou pelo local instantes depois do acidente ter acontecido e ao se aproximarem, perceberam que o caminhão ficou totalmente destruído e que a vítima estava sem vida.

A Polícia Judiciária Civil e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foram ao local para realização dos procedimentos necessários. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Diamantino.

O motorista foi identificado como W. G., de 30 anos, que residia na linha 160 em Novo Horizonte do Oeste, para onde o corpo deverá ser transladado.

Fonte: com informações do bem notícias