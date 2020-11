1ª Copinha de Maia começa neste final de semana em Alta Floresta D’Oeste Ro

Cheguei no dia 19/10/2020 as 19h com 3.330 kg, medindo 49 cm e meio. Na cidade de Pimenta Bueno Nasce João Victor. A empresária Lucimar Krause casada com pastor Daniel de Jesus Brarro Ribeiro Krause.

Lucimar durante muitos anos trabalhou como (fisiculturismo)foi campeã em Rondônia Mis Ftnes no município de Alta Floresta seu atual esposo pastor Daniel também trabalhor com (fisiculturismo).

Daniel é pastor e cantor na Igreja Assembléia de Deus Madureira, onde ambos servem ao senhor.

Pastor Daniel tinha um sonho, mas devido o uso anabolizante ele não poderia ser pai, e sua esposa já estava com 40 anos e poderia ser uma gravidez muito difícil, Daniel entrou em oração juntamente com sua esposa pedindo a Deus um filho, e após algumas semanas o milagre de Deus chegou, Lucimar que é mãe de uma linda moça Aline Krause Ângelo, descobriu que estava grávida, mas junto com o milagre veio a prova.

Descobriu a gravidez com uma semana de fecundação, ao realizar uma ultrassom, foi revelado que o bebê estava sendo gerado nas trompas e não subiu até o útero, havia grande e possibilidade de abortar ou teria que tirar.

Mas, não aceitaram as palavras do médicos e continuaram orando, porque Deus não faz nada pela metade e para aquele que tem muita fé, for orientada a ficar em repouso absoluto até o bebê ficar no lugar correto.

Passados 3 meses, assim até um dia o sangramento foi tão forte e o médico disse que havia perdido mas, meu coração sempre me dizendo que não perdi, o sangramento parou, e logo voltei a trabalhar no mercado e casa até aos 8 meses, novamente o perigo voltou, rompeu tampão e sairam correndo para o hospital, mais uma vez repouso, para segurar o bebê por mais 3 semanas, para não ter que ir para Porto Velho e Lucimar aguentou tudo isso, Deus em sua infinita misericórdia fez conhecer e aceitar ele como o único salvador.

Se conheceram dentro da igreja namorando por 5 dias, depois noivaram e aos 15 dias e um mês se casaram e agora após 1 ano e 5 meses Joao Victor veio para mostrar ao mundo que para Deus nada é impossível, hoje a empresaria Lucimar e o pastor Daniel juntos com a filha Aline estão comemorando o milagre de Deus Joao Victor .

A família agradece primeiramente a Deus, pois sem ele nada disso teria acontecido e o carinho e orações de todos amigos e cliente do Atacarejo Krause. Que Deus abençoa todos

Por Lucimar Krause e Daniel Krause