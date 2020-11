Alto Alegre, Santa Luzia, Parecis tem projeto social aprovado pela Juiza e recebe Alvará

As entidade foram selecionadas através de projetos na manha desta quarta feira 04 de novembro, no auditório do Fórum de Santa Luzia, a Magistrada Márcia Adriana Araujo de Freitas realizou a entrega dos alvarás para as entidades que realizaram o cadastro para recebimento do recurso para realizar atividades sociais.

As associações e entidades que foram contempladas com os recursos foram , Quartel da Polícia Militar de Alto Alegre dos Parecis, com o projeto de melhoria a segurança das instalações do prédio do 3º GP/PM de Alto Alegre onde foi representado pelo sargento Teixeira.

A Polícia Mirim de Alto Alegre dos Parecis que é coordenado pelo CB/PM Flavio que está atualmente a frente desta entidade já há 2 anos.

Segundo, o Militar este dinheiro será para pagar os 50 Kimonos para os alunos que realizam aulas de Karatê com o professor Jardel de forma volutaria.

APAE de Alto Alegre também foi uma das contempladas com o projeto “Vivendo com qualidade” e teve o senhor Gilberto Antônio Diniz que recebeu o alvará das mão da magistrada.

Parecis também foi contemplado com o projeto “Fundo municipal de desenvolvimento da criança e adolecentede Parecis”. APAE de Santa Luzia também recebeu o dinheiro mas, não teve representantes na entrega do alvará.

A Juíza de direito magistrada Márcia Adriana Araujo de Freitas parabenizou todas as entidades e reafirma que todos façam um bom uso deste dinheiro para ajudar nossas crianças e adolescente para ter uma vida melhor.

Fonte. Rondonianews