OFERECE RECOMPENSA: Pecuarista tem 57 cabeças de gado furtadas e busca por informações

A NOTÍCIA MAIS – O pecuarista que denunciou na Unidade Integrada de Segurança Pública de Jaru na última quinta-feira (29) o furto de 57 cabeças de gado que desapareceram de sua propriedade rural localizada na altura do Km 04 da Linha 621, em Jaru, está oferecendo recompensa de R$ 20 mil a quem tiver informações que leve ao paradeiro dos animais.

O CRIME

Segundo a vítima, ao fazer a contagem do gado na última quinta-feira para vacinar, observou que estavam faltando 57 animais, mas não soube precisar quando teriam desaparecido de sua propriedade, mas supõe que tenha sido há cerca de 40 dias.

Ao constatar o sumiço dos animais, a vítima verificou uma lateral da cerca de sua propriedade aberta, que pode ter sido o local por onde o gado tenha sido retirado. A vítima informou ainda que ao procurar pelo gado desparecido na fundiária da propriedade, constatou a presença de um garrote com sua marca no sítio que dá acesso à Linha 619, mas que não sabe quem é o proprietário do lote.

Os animais que desapareceram possuem uma marca com um jota com a cabeça de um cavalo e as letras JC. A vítima pede a quem tenha qualquer informação que leve ao paradeiro do gado desaparecido, que por favor comunique a Polícia que seu nome ficará no anonimato e será gratificado.