Jovem morre em frente ao cemitério enquanto vendia água

Na noite deste domingo (25), os Policiais Militares do 6º BPM/FRON e o Corpo de Bombeiros de Guajará-Mirim foram acionados para ir até uma residência onde um caminhão carregado de gás explodiu. A explosão aconteceu na Avenida Madeira Mamoré, 4003, no Bairro Planalto.

Ao chegar no local os policiais e o Corpo de Bombeiros encontraram o incêndio em um caminhão que estava carregado com botijas de gás de cozinha. De acordo com informações o caminhão estava carregado com 530 botijas de gás de 13 KG, 4 cilindros p20 e 2 cilindros p45, todas estas carregadas com gás GLP Fogás.

Na chegada os policiais ouviram gritos de socorro vindo do interior da residência em chamas, onde resgataram crianças e contiveram o incêndio que começava a espalhar pelas casas vizinhas.



A Perícia Técnica da POLITEC da Policia Civil esteve no local e realizou os trabalhos periciais para investigar as causas do acidente.

Veja o vídeo:

Fonte: diario da amazonia