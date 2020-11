Pedido de licença de operação atividade piscicultura de Valcir Gallo

Solicitação de VALCIR GALLO, situado na linha 152 km 17 lote 12 105/109/111/113/117 E 224 gleba 06, Município de Novo Horizonte D´Oeste–Rondônia Cep:76.956-000, CPF-558.866.559-72, torna público que requereu ao COREH/SEDAM em 03/11/2020 a solicitação de PEDIDO DE LICENÇA DE OPERACAO ATIVIDADE DE PISCICULTURA em 19, 2790 hectares de lamina de agua, em sua propriedade, no endereço acima descrito, com local de atividade com Coordenadas (DATUM – SIRGAS 2000) LAT. 11°51’12’’SLOG. 62°04’06’’ W.

Novo Horizonte D’oeste /Ro, 03 de novembro de 2020.

VALCIR GALLO

PROPRIETÁRIO