Mulher tenta matar marido a facadas por ele se recusar a jogar o lixo fora

Um incendio de grandes proporções destruiu parte de uma serralheria no início da madrugada deste último domingo (01). O fato teria ocorrido por volta das 00h30min, na serraria do Cabelo localizada atrás do Celeiros.

O proprietário percebeu o incêndio no barracão que servia como depósito de madeira que estava sendo consumido pelas chamas.

As chamas só foram controladas horas depois com ajuda de populares evitando a destruição do total do barracão.Ainda não se sabe o que teria causado o incêndio, porém, não descarta a possibilidade de ter sido criminoso em virtude de terem achado latinhas e litros com resíduos de gasolina.

Por: Jornal Correio do Vale, com Rota Comando