Alta Floresta – Duas motocicletas colidem frontalmente próximo ao frigorífico, três pessoa ficaram feridas

Uma menina de 4 anos morreu na última quarta-feira (28) após ser atingida por um raio na praia da Boca da Barra, em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro.

No momento do trágico incidente, a criança estava acompanhada da avó e da irmã mais velha. As três brincavam na areia quando um raio atingiu a menina. De acordo com informações da prefeitura, o caso se deu às 15h30.

Prontamente atendida, a menina foi socorrida e levada para uma UPA, no entanto, já chegou à unidade sem sinais vitais.

Segundo um funcionário de um restaurante próximo ao local do incidente, várias pessoas estavam na praia no momento em que o raio atingiu a menina, e não chovia na hora.

“O céu tava bem preto, mas não estava chovendo ainda naquela hora. Tinham outras pessoas na areia. Foi um dia quente. De repente, a menina caiu, teve correria, quem tava ali tentou ajudar como podia, mas não deu. Muito triste”, afirmou Augusto Souza.

Perigos

Procurado pela reportagem do UOL, o professor de meteorologia da Uerj, Lúcio Silva, destacou que a queda de raios não tem ligação com a água do mar, e sim com áreas descampadas, setores estes que deixam possíveis vítimas totalmente desprotegidas.

A recomendação dos especialistas é que em casos de tempestades com raio, busque um local protegido, como carros, interiores de casas e estruturas fechadas. Ficar em baixo de árvores não é recomendado.

Outro caso

No início do mês, um homem de 47 anos também morreu após ser vítima de um raio.

O corretor de imóveis corria com um amigo na praia de Itapema, em Santa Catarina, quando acabou sendo atingido pela descarga.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Fabrício Corrêa Gasparetto sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Socorrido para o Hospital Santo Antônio, ele acabou não resistindo.