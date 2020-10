Frente fria chega ao Sul de RO e na sexta-feira (30) deve aparecer na capital

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que a quinta-feira (29) trará mais uma evento de Friagem para a região.

Esta Friagem de forte intensidade chega ao Sul do Estado ainda pela manhã causando muita chuva, com forte intensidade e grandes acumulados entre a tarde e à noite. Nesta região o tempo deverá variar entre nublado e encoberto e as chuvas ocorrem como pancadas seguidas de trovoadas, assim como nas demais regiões do Estado.

No centro Norte do Estado o dia será nublado.