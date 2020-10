Casal encontra jiboia enrolada na cortina do quarto em Vilhena, RO

Um casal passou por um susto ao se deparar com uma jiboia enrolada na cortina do quarto, no setor chacareiro de Vilhena (RO), a 700 quilômetros de Porto Velho.O flagrante inusitado foi filmado na quarta-feira (28) e ganhou repercussão nas redes sociais.

À Rede Amazônia, a moradora Mara Pereira contou que estava com o marido em casa quando ouviu um barulho na cortina persiana. Inicialmente eles pensaram ser uma mariposa, mas, ao irem checar, viram que era uma cobra. Assustado, o homem pegou um rodo para tirar a jiboia da persiana do quarto. Enquanto isso Mara ficou filmando e narrando a situação inusitada (veja abaixo). “Gente, morar em chácara é bom, mas tem dessas coisas. Uma cobra dentro de casa. Eu morro de medo de cobra e não adianta, eu sou escandalosa mesmo”, disse Mara no vídeo. Após a jiboia cair no piso do quarto, o marido de Mara conseguiu capturá-la e depois a soltou em uma mata que tem perto da residência do casal. Fonte: G1/RO