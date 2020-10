Renovação de licença de operação /alteração de razão social de Gonçalves e Medeiros Ltda

A (o) LUCIANO KERSTEN, com sede à LINHA P-42, KM-15, Alta Floresta D’Oeste, Estado de Rondônia, devidamente cadastrado no CPF nº 634.470.102-15, Inscrição Estadual nº 00000004097785, torna público que requereu junto a COREH/SEDAM, em 28/10/2020, a solicitação para OUTORGA DO DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAL OU SUBTERRÂNEO, para CAPTAÇÃO D’ÁGUA, cujo ponto está localizado nas Coordenadas Geográficas: 12º01’43” S e 61º55’05” W, cuja a água será utilizada na atividade de IRRIGAÇÃO DE CAFÉ..

ALTA FLORESTA D’OESTE/RO, 28 de outubro de 2020.

PROPRIETÁRIO

LUCIANO KERSTEN