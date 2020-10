Alta Floresta: Em novo Boletim, SEMSAU confirma mais 03 casos de COVID-19 nesta terça-feira (27)

Hoje (27) foram registrados seis óbitos por Covid-19 em Rondônia, três em Porto Velho, sendo uma mulher de 50 anos e dois homens (52 e 60 anos); dois homens em Buritis (45 e 46 anos) e uma mulher de 80 anos do município de Presidente Médici.

Após investigação epidemiológica foi constatado um caso a menos, considerando a edição anterior, no município de Novo Horizonte do Oeste, em decorrência de ajuste no banco de dados, visando excluir duplicidades de notificações.