ROLIM DE MOURA – 23ª morte causada por complicações da Covid-19 é registrada

No sábado (24), foram notificados 83.718 novos casos, 39 a menos do que o número recorde registrado na sexta-feira (23). No total, 8,6 milhões de pessoas já foram infectadas pelo novo coronavírus nos EUA, desde que começou a pandemia. O total de óbitos chega a 224.995.

De acordo com a CNN, especialistas em saúde alertaram que a chegada do outono no país provocaria um ressurgimento dos casos.