Datena é internado e passa por cirurgia às pressas após dores no peito

O Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), iniciou as obras de recuperação e manutenção da rodovia 383, entre o trevo da rodovia 490 (acesso a Alto Alegre dos Parecis) até o município de Alta Floresta d’Oeste.

A RO-383 é a principal rodovia de acesso ao município de Alta Floresta d’Oeste e interligação aos municípios de Santa Luzia d’Oeste e Rolim de Moura. Os serviços são executados por meio das equipes da 5ª Residência Regional e da 4ª Usina de Asfalto, localizadas em Rolim de Moura.

De acordo com o diretor-adjunto do DER, major Eder André Fernandes, que esteve presente acompanhando o início dos serviços, o trecho que será recuperado possui uma extensão de aproximadamente 16 quilômetros. “Esse trecho possui algumas patologias que serão tratadas com serviços de qualidade. Estamos usando a máquina recicladora, específica para tratar os trechos mais críticos de aproximadamente mil metros. Iremos remover a base, com adição de um solo novo, aproveitando o rejeito do solo antigo, realizando as compactações das camadas de bases, realizar a imprimação da base (impermeabilização), em seguida a pintura de ligação e aplicação da nova capa asfáltica de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). A determinação do governador, coronel Marcos Rocha e do diretor-geral do DER, Elias Rezende é a realização de serviços com qualidade, atendendo o anseio da população”, pontuou o diretor-adjunto.

O gerente regional da Coordenadoria de Operações e Fiscalização (COF), engenheiro Carlos Silva Morais, o assessor e engenheiro civil Yuri Dartibale, e gerente da Usina de Asfalto, engenheiro Henrique Sesana, acompanharam e fiscalizaram o início dos trabalhos.

Elias Rezende, diretor do DER, explica que além dos “panos” maiores que estão sendo refeitos, a equipe já está fazendo a fresagem dos buracos menores para realizar os remendos profundos e superficiais com CBUQ. “O inverno amazônico está chegando e estamos correndo contra o tempo para recuperamos a nossa malha viária. Nossos servidores estão trabalhando diuturnamente para entregar à população de Rondônia rodovias trafegáveis, esse é o desejo do governador, coronel Marcos Rocha. Os trabalhos não param em todo o Estado”, finalizou.