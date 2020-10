Caseiro desaparece e corpo é encontrado em decomposição em sítio

O corpo de Alessandro Rodrigues Barbosa, 31, foi encontrado em estado avançado de decomposição neste sábado (24) em um sítio na Estrada da Penal, ramal Rio Candeias, Gleba Aliança, zona rural de Porto Velho (RO).

De acordo com informações, o dono do sítio acionou a Polícia Militar e contou que no último dia 19 o caseiro dele identificado como José Emídio teria telefonado dizendo que no sítio estava sem energia.

Desde então, o caseiro não atendeu mais as ligações. O dono do sítio após muita insistência e sem resposta do funcionário decidiu neste sábado pedir para um vizinho da propriedade rural ir até o local.

O homem foi até o sítio e para a surpresa dele não localizou José Emídio, mas o cadáver de Alessandro Rodrigues que já tinha sido visto anteriormente na casa junto com o caseiro José Emídio.

Devido o estado de decomposição, a Perícia Criminal não conseguiu apontar a causa da morte. Contudo, diante das evidências a polícia acredita em crime de homicídio e o principal suspeito seria o caseiro José Emídio.

Agentes da Delegacia de Homicídios estiveram no local e já investigam o crime.

