Alto Alegre – Três pessoas ficam feridas após acidente envolvendo duas motocicletas

Uma colisão frontal deixou duas vítimas fatais na BR 429, em São Francisco do Guaporé. O fato aconteceu por volta das 18h30 dessa última quinta-feira (22)

De acordo com informações colhidas no local, o acidente envolveu dois veículos (automóvel e uma motocicleta) que provavelmente seguiam em direção opostas pela rodovia e por razões que ainda serão apuradas, colidiram frontalmente parando lateral da via.

Os ocupantes do automóvel foram identificados com as inicias Z. E. de 46 anos condutor do automóvel, e os passageiros S. A. de 53 anos, A. N. B. de 35 anos e um menor de 13 anos, todos foram encaminahdos ao Hospital Regional ficando sob cuidados médicos.

As vítimas foram identificadas por C. R. de 40 anos e L. A. dos S. que veio a óbito no local devido a gravidade do acidente.

A Polícia Militar foi acionada isolando o local do acidente, ficando aguardando a perícia para os trabalhos.

Fonte: Rota Comando