Ratinho testa positivo para Covid-19 e ficará afastado do SBT

O apresentador do SBT Carlos Massa, o Ratinho, de 64 anos, está com Covid-19. Ele está em isolamento domiciliar, em São Paulo, no apartamento onde mora.

Ratinho usou as redes sociais para anunciar o diagnóstico. Em um vídeo de 51 segundos, ele tranquilizou os fãs afirmando que não manifestou nenhum sintoma do doença.

“Os amigos não se preocupem, e os inimigos não façam festa, porque eu estou muito bem”, afirmou. “Em função disso vou ficar afastado alguns dias até voltar tudo à normalidade”.

O apresentador afirmou que faz acompanhamento médico e que, a princípio, não precisará ser internado.

O Programa do Ratinho, exibido quatro vezes por semana, voltou a ter plateia na segunda-feira (21). De acordo com o SBT, todos os 30 convidados foram submetidos a exames.

O apresentador Ratinho é pai do governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD). O chefe do Executivo estadual não contraiu a doença, embora assessores próximos tenham testado positivo.

Conforme a assessoria de imprensa do Palácio Iguaçu, o governador passa por testes semanalmente. O último exame, feito na terça-feira (20), deu negativo.

Fonte: Paranaportal