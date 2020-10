Várias cabeças de gado são furtadas de uma propriedade, na Zona Rural de Nova Brasilândia

Vítima do ataque, policial penal baleou um dos bandidos, mas também ficou ferido

Por voltas das 19h30m desta terça-feira (13), quatro homens armados invadiram a residência de um policial penal na cidade de Guajará-Mirim e começaram a atirar. O policial, que já havia sido alertado, trocou tiros, chegou a ser atingido com um disparo na perna e alvejou um dos criminosos, que recebeu atendimento e foi levado para hospital local. Dois conseguiram fugir e um foi capturado e preso.

O bando usava um veículo Fiat Uno, da cor branca, que já estava sendo monitorado antes do ataque à residência. Há um vídeo em posse da inteligência penitenciária que mostra os quatro no interior do veículo circulando pela cidade, e foram flagrados fotografando residências de policiais penais.

Vários policiais penais estavam de sobreaviso. Eles haviam sido alertados sobre os suspeitos, inclusive o que sofreu o ataque em casa. Por isso conseguiu sobreviver à ação do bando fortemente armado.

MARCADOS PARA MORRER

O integrante do bando que foi preso teria revelado à polícia sobre uma lista de policiais penais marcados para morrer. A suspeita é que os homens são ligados a uma facção criminosa que quer se apoderar do território, eliminando policiais.

Guajará-Mirim é rota do narcotráfico. Organizações criminosas como Comando Vermelho, PCC e Família do Norte disputam território e os policiais penais, responsáveis pela ordem e combate à movimentação do tráfico nos presídios, estão no meio desse fogo cruzado.

O Sindicato da categoria, o Singeperon, se manifestou pedindo atuação urgente do Estado, a fim de apurar a ameaça contra a vida dos policiais penais. A diretoria da entidade tem reivindicado o acautelamento de armas de uso individual aos policiais penais. “Estes servidores são os braços fortes do Estado no sistema prisional, e precisam ter as condições necessárias para proteger a própria vida”, pontua o sindicato.

Fonte: folhadosulonline