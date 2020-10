Santa Luzia – Ladrão furta garrote de 12 arroba e abate dentro do sítio da vítima na zona rural

O trabalho de investigação teve início em julho deste ano, com a prisão em flagrante, de criminoso ambiental

A Polícia Federal deflagrou, nas últimas quarta e quinta-feiras (21 e 22 de outubro), a denominada “OPERAÇÃO IRATUS”, visando o combate às atividades ilegais de garimpo e extração de madeira na Terra Indígena Parque Aripuanã, em Rondônia, em cumprimento a decisão judicial expedida pela Justiça Federal, Subseção Judiciária de Vilhena.



No primeiro dia da operação, foi realizada incursão em um local de garimpo identificado no interior da Terra Indígena Parque Aripuanã, onde foram destruídos equipamentos utilizados na atividade ilegal de extração de minérios, sobretudo diamantes.



Na quinta-feira, a ação foi voltada à repressão à exploração ilegal de madeira oriunda da mesma terra indígena. Além da destruição edificações e maquinários, uma ponte construída sobre o Rio Roosevelt exclusivamente para o transporte de madeira foi implodida.



A operação contou com a participação de cerca de 30 policiais federais, incluindo integrantes e do Comando de Aviação Operacional (CAOP) e explosivistas do Comando de Operações Táticas (COT), além de servidores do IBAMA e do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia. O deslocamento até os locais, de difícil acesso, se deu com a utilização de dois helicópteros, tendo sido empregadas técnicas de rapel.



O trabalho de investigação teve início em julho deste ano, com a prisão em flagrante de um homem que realizava o transporte de madeira extraída de forma ilegal da Terra Indígena Parque Aripuanã. Em atendimento a representação formulada pela Polícia Federal, foi autorizada pela Vara Federal e Civil e Criminal da SSJ de Vilhena/RO a inutilização e a destruição de equipamentos relacionados à atividade de exploração de recursos naturais do Parque.



