Final de semana econômico no Supermercado Tradição confira as ofertas

A casa da Lavoura é líder de vendas em todos os seguimentos de produtos agrícolas, agropecuários e ferramentas para o campo.

Além dos melhores produtos, do melhor atendimento, entrega rápida e qualificada, a Casa da Lavoura também distribui prêmios; desta vez a parceria com a VIRBAC e SUPREMAX vão sortear 02 tratores em Dezembro.

Para participar é só comprar a cada R$ 300,00 em produtos Virbac o cliente ganha 1 cupom. Na campanha Supremax, a cada R$ 650,00 em produtos Supremax ganha 1 cupom.

Para concorrer o prêmio, o cliente deverá responder corretamente a pergunta do cupom. As urnas e os cupons terão cores distintas. Campanha Acelera no Campo é só na Casa da Lavoura; agora é com você amigo cliente. Ah, não esquecer de avisar que os clientes que depositar os cupons na urna errada estão desclassificado. São dois tratores para você concorrer….

Confira o Sorteio

E neste sábado dia 10 de outubro foi sorteado um quadriciclo o km.

O Ganhador foi o empresário Marcos Rover, e a casa da lavoura agradece a todos os clientes.

Fonte: Florestanoticias.com