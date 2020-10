Edição 216 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia

O Senhor Aramis Ferreira de Castro, portador do CPF- 041.423.192-99, com sede no imóvel rural localizado LINHA 176, km 07, lote 16, gleba 04, setor Parecis, MUNICIPIO DE Santa Luzia D’Oeste, torna público que requereu ao COLMAMP/SEDAM em 19/10/2020, o pedido De Renovação de Licença de Operação para E. E. T. Sistema Australiano, processo nº 1801/01122/2016, no endereço acima descrito, com local de atividade com Coord. Geog. S=11º 58’ 26,3’ W= 61º 51’ 41,7’’.

Santa Luzia, D’oeste /Ro, 19 De outubro De 2020.

ARAMIS FERREIRA DE CASTRO