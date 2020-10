Oportunidade de emprego: A Lanternagem e Pinturas Paraná está contratando funcionários

Com muitos clientes com contas em atraso, empresa cria alternativas de negociação para evitar solução mais drástica contra inadimplência e focar em investimentos e melhoria na rede

De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), apenas os clientes inscritos no cadastros de Tarifa Social de Baixa Renda seguem com o corte de energia por inadimplência suspenso por conta da pandemia de Covid-19. Todos os outros cientes podem ter o serviço suspenso após 15 dias do reaviso, conforme prevê a regulação. Em todo estado, há milhares de consumidores nesta condição.

Na entrevista abaixo, a coordenadora de Serviços Comerciais da Energisa Rondônia, Kristiany Brilhante, esclarece as práticas de cobrança da concessionária e as alternativas para evitar a inadimplência. No próximo sábado (17), das 8h às 12h, a Energisa realiza a primeira Negociação Virtual de Débitos por meio do Whatsapp Gisa (69 9 9358-9673), voltada para clientes que buscam o parcelamento como alternativa para regularização. Para ela, o grande foco da Energisa é atender os clientes com qualidade e levar adiante seu programa de investimentos.

