Mulher dá à luz gêmeos, e homem descobre que é pai biológico de apenas um

Um vídeo de uma ave capturando peixe parecido com um tubarão viralizou na internet e se tornou meme, pela bizarrice, mas também por apresentar semelhanças com o ‘Sharknado’.

Sharknado é uma série de filmes que mistura uma espécie de ficção científica com comédia e terror. Os seis filmes de desastres apresentam cenas muito bizarras com tubarões.

O vídeo foi feito por Ashley White do prédio em que estava hospedada, e foi replicado mais tarde pelo twitter Tracking Sharks. O caso ocorreu em Myrtle Beach, na Califórnia, EUA.

A filmagem mostra um pássaro semelhante a um falcão sobrevoando uma praia, de forma quase rasante, carregando um peixe quase do seu tamanho, semelhante a um tubarão. O peixe se balança para tentar se soltar. Veja:

Anyone know what type of bird this is and is it holding a shark? #myrtlebeach 📽 Kelly Burbage pic.twitter.com/gc59xihiM7

— Tracking Sharks (@trackingsharks) June 30, 2020