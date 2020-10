Dia D: Acontece no sábado (24) campanha de multivacinação e vacinação contra Poliomielite

Já está acontecendo a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite para crianças de até 5 anos. A mobilização vai até o dia 30 de outubro em postos de saúde de todo o país. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 95% das crianças que estão na faixa etária.

Junto a esta campanha está acontecendo a Campanha de Multivacinação para menores de 15. A campanha é um meio de atualização da caderneta de vacinação.

Outra ação do Ministério da Saúde é a vacinação contra sarampo para o público de 20 a 49 anos.

A Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta D’Oeste disponibilizou dois postos de atendimento com horários diferentes durante os dias da semana.

Das 8 às 18 horas a vacinação ocorre na sala de vacina da Escola Juscelino Kubitschek de Oliveira (JK), localizada no Bairro santa Felicidade. Das 8h às 12h30, na Unidade Básica de Saúde Leonídio Vaz de Lima, no Bairro Princesa Isabel.

No dia 24 de outubro (sábado), será o Dia D da campanha no município. Neste dia, a campanha ocorrerá das 8 às 17 horas e a população contará com mais dois postos de atendimento na cidade. Um na Comunidade Santo Antônio, no Bairro Redondo, e outro na Praça Castelo Branco, no Centro.

É importante levar a caderneta de vacina e o cartão do SUS.

Crianças de 1 a menores de 5 anos precisam se vacinar contra a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil. Essa doença contagiosa é causada por um vírus que pode infectar crianças e adultos e, em casos graves, pode acarretar em paralisia nos membros inferiores. A vacinação é a única forma de prevenção. Por isso a importância da vacinação, que acontece o ano todo nos postos de saúde.

É bom lembrar que pais e crianças devem usar máscaras de proteção e obedecer ao distanciamento social para prevenção contra o coronavírus.

Os postos de saúde dispõem de álcool gel para higienização das mãos, mas é sempre bom ter o seu para evitar o compartilhamento de objetos.

Fonte: Florestanoticias.com