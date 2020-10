A Funerária Alta Floresta comunica o falecimento de Warlen Dantas Pinto

O Policial Penal, identificado como Warlen Dantas Pinto, de 45 anos deixa esposa e dois filhos.

Neste início de noite de segunda-feira (19), um fato chocou a classe dos policiais penais em Rolim de Moura/RO, além de todos os familiares, amigos e colegas, com a triste notícia da morte decorrente de infarto fulminante do Policial Penal Warlen Dantas Pinto, de 45 anos.

Conforme informações iniciais, o Policial Penal havia acabado de chegar no sistema prisional e conversava com amigos e de repente passou a se queixar de dores na região do peito, logo vindo a cair ao solo.

Os amigos acionaram o Corpo de Bombeiros e uma equipe foi rapidamente ao local, vindo a socorrer a vítima, no entanto foi a óbito ao dar entrada na unidade hospitalar.

Warlen Dantas, lotado desde o ano de 2009 no quadro da SEJUS (Secretaria da Justiça), deixa a esposa e dois filhos. Ele trabalhava na parte administrativa do GAPE (Grupo de Ações Penitenciárias Especiais), mas há cerca de um mês trabalhava como gerente substituto na Regional, em Rolim de Moura.

Fonte: Alerta Rolim