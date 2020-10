URGENTE – Policial Penal de Rolim de Moura vem a óbito, após sofrer infarto

Nota de falecimento é com pesar que a funerária alta floresta comunica o falecimento da senhora Josina Maria dos Santos, mãe do Hilário da Eucatur, seu corpo está sendo velado em sua residência na Av. Nilo Peçanha n 2723 bairro Redondo seu sepultamento será amanhã as 8:00 horas no cemitério local desde já a família enlutada agradece as orações e compreensão de todos. Devido às restrições em relação ao Covid- 19 para evitar aglomeração o velório não está aberto ao público.

Fonte; Florestanoticias.com